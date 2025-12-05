俳優の平岡祐太、松井玲奈、関町知弘が5日、東京・赤坂サカスで行われた『ハリー・ポッターツリー』点灯式に登壇した。TBS赤坂ACTシアターロングラン公演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』でハリー・ポッター役の平岡、ハーマイオニー役の松井、ロン・ウィーズリー役の関町が役衣装をまとい、ツリーや周辺のイルミネーションを点灯した。赤坂サカス広場に設置された同ツリーは三大魔法学校対抗試合の、3つの課題にインスパ