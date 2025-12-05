◇男子ゴルフツアー日本シリーズJTカップ第2日（2025年12月5日東京都東京よみうりカントリークラブ＝7002ヤード、パー70）5位で出た吉田泰基（27＝東広野GC）が68で回り通算4アンダーの4位に順位を上げた。序盤の4番で右ラフからの第2打をバンカーに入れ、アプローチもミスしてダブルボギーといきなりつまずいた。だが5、6番で連続バーディーを奪ってバウンスバック。9番で再びダブルボギーを叩いたものの、14番では