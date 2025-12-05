news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“おもちゃ”と称し拳銃を販売 中国籍の男逮捕」についてお伝えします。 ◇◇◇4日、銃刀法違反の疑いで送検されたのは職業不詳・中国籍の支 逸峰容疑者です。警察の押収物の中にあるのは、スマートフォンのように見えますが…ミヤギテレビ・石橋幸典「実弾を発射できる殺傷能力を備えているということです」スマートフォンが拳銃の形に変形。側面には銃口のような穴も開い