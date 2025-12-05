モデルの東原亜希（43）が、子どもたちや姪っ子と堪能した沖縄旅行で水着姿を披露した。【映像】東原亜希、夫婦密着ショット＆沖縄旅行での水着ショット2008年に柔道家の井上康生（47）と結婚し、16歳の長女、15歳の長男、そして10歳の双子の女の子と、4人の子どもがいる東原。これまでに自身のSNSで、雑誌撮影中の密着夫婦ショットや短期留学していたハワイでの水着ショットなど、プライベートの様子をたびたび発信していた