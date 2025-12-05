女優長濱ねる（27）が5日、雑誌「ar」（アール）編集部の公式Xに登場し話題となっている。「ar」公式Xは「12月12日発売ar1月号のカバーを飾ってくれる長濱ねるさんのスペシャルムービーが届いています」と書き出し、長濱が登場する12秒の動画を公開。「記念すべき初カバーで、どんな衣装も華麗に着こなすねるさんねる的ベスコス初公開、読者からのお悩みに答える相談室など、色んな初情報がたっぷり」とづつった。長濱は動画内