中国第一の川である長江の河口部分の川底の地下50メートル余りの深さでは、長さ145メートルの中国国産のシールドマシン「江海号」が安定して掘進を進めています。この江蘇省南通市海門区と太倉市を結ぶ海太長江トンネルでは「江海号」が12月3日までに、右線部分を3000メートル以上掘進しました。掘進作業の3分の1近くを終えたとのことです。「江海号」の操作責任者によると、現在までに計画より15日早く3000メートルの掘進を終えま