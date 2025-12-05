福岡国際マラソン2025（7日・平和台陸上競技場発着）の有力選手が5日、福岡市内で記者会見に臨んだ。28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」への出場権が懸かるレースの一つとなっている。日本人選手トップの2時間5分58秒の自己ベストを持つ細谷恭平（黒崎播磨）は「日の丸を背負って走ったことがないので思いは強い。次の五輪につなげられるようにMGC出場権を意識して走りたい」と力