スバルのフォレスター この１年間で最も優れた乗用車にＳＵＢＡＲＵ(スバル)のスポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）の「フォレスター」が選ばれました。 自動車雑誌の編集者らでつくる「日本カー・オブ・ザ・イヤー」実行委員会が発表したもので、スバル車の受賞は２０２０年のワゴン「レヴォーグ」以来、５年ぶりです。 フォレスターはおよそ７年ぶりに全面改良し、燃費性能の向