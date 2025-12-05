強い寒気の影響で、5日も断続的に雪が降りました。高速道路では、雪によるトラブルが相次ぎました。 一方、スキー場ではオープン準備が順調に進められています。 ■白井希咲記者 「越後川口IC付近です。雪の影響でしょうか。事故を起こしたとみられる車があります。」 午前10時半ごろの関越自動車道では、事故で破損した車が。5日は、雪の影響とみられる事故やスタックが相次ぎました。 ■白井希咲記者