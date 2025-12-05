生成AIで作られた児童ポルノ画像を所持したとして、全国で初めて児童ポルノ禁止法違反で立件です。在宅起訴されたのは、名古屋市の元小学校教師・水藤翔太被告(34)で今年3月、実在する女子児童2人の画像をもとに、生成AIで作成された性的な画像2点を所持した、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われています。名古屋地検は認否を明らかにしていませんが、警察の調べに「AIのサイトで作成した児童の裸の画像だ」と容疑を認めてい