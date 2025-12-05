自民党と日本維新の会は、衆議院の議員定数削減に向けた法案を国会に提出しました。野党側は反発を強めていて、終盤国会で最大の争点になる見通しです。午後、衆議院の議員定数削減に向けた法案を国会に提出した自民党と日本維新の会。自民党加藤勝信 政治制度改革本部長「必要な説明等にしっかり汗をかいていきたい」日本維新の会浦野靖人 選対委員長代行「先延ばしするのではなく、しっかりと結論を出すということ