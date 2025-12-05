勾留中、病院の7階の窓から手錠をつけたまま逃げた末、身柄を確保された男。交際相手に会いたくて逃走した可能性が浮上しています。午前2時ごろ、防犯カメラがとらえていたのはメガネをかけた男の姿。病院から逃走した島田健太郎被告（54）です。記者「病院から続く道のわきにある郵便局の防犯カメラに、男が西の方向へ歩いていく様子が写っていたということです」警察によりますと、島田被告はきょう未明、入院していた静岡県伊豆