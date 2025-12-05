国内の航空路線で事業環境が厳しくなる中、国土交通省は一定の条件を満たせば航空会社の間でダイヤの調整や減便ができるとの考えを示しました。航空各社の国内線は、コロナ禍以降のビジネス需要の減少や燃料費などが高騰している影響で収支が悪化していて、国土交通省は有識者会議を開き、路線の維持に向けた議論を行っています。こうした中、国土交通省はきょう開かれた3回目の有識者会議で、公正取引委員会の見解を踏まえたうえ