ストックホルムのホテルに到着した大阪大の坂口志文特任教授＝5日（共同）【ストックホルム共同】ノーベル生理学・医学賞を受賞する坂口志文大阪大特任教授（74）は5日朝（日本時間午後）、ストックホルムに到着した。受賞者が泊まるグランドホテルに入る際、報道陣に「ノーベルウイークにはいろんなイベントがあるので、どれも楽しんでいきたい」と長旅の疲れをにじませながらも笑顔で語った。ストックホルムは早朝から小雨が