中国軍や海警局が100隻を超える艦船を東アジアの海域に展開しているとロイター通信が報じました。中国外務省の報道官は「法に則って活動している」と主張しています。ロイター通信は4日、中国軍や海警局が多数の艦船を東アジアの海域に展開していると報じました。艦船の数は一時100隻を超え、これまでで最大規模だということで、軍事演習を行うのかなど動向が注目されています。中国側が高市総理の台湾有事をめぐる答弁に強く反発