高橋礼＝昨年5月、東京ドーム西武の広池球団本部長は5日、巨人から戦力外となった高橋礼投手（30）について、育成契約での獲得に動いていることを明らかにした。「先発、救援両方やっている。アンダースローで希少価値がある」と期待した。高橋はソフトバンク時代の2019年に12勝を挙げ新人王に輝き、昨季巨人にトレードで移籍した。