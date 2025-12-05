◇フィギュアスケートジュニアGPファイナル第2日（2025年12月5日名古屋市・IGアリーナ）ジュニア女子フリーが行われ、SP首位の島田麻央（木下グループ）が144・68点をマークし、合計218・13点で4連覇を達成した。「ミラクル」に乗って冒頭のトリプルアクセルを着氷。続く4回転トーループは転倒したが、それ以外はミスなく滑り、最後は高速スピンで締めくくった。岡田芽依（名東FSC）が合計195・82点で3位。金沢純禾（