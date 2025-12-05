フェンシング男子フルーレの高円宮牌ワールドカップ（W杯）が5日、北九州市の北九州メッセで開幕して個人予選が行われ、パリ五輪団体で金メダルを獲得した日本代表の松山恭助（JTB）、永野雄大らが64人による決勝トーナメントに進んだ。敷根崇裕（ともにネクサス）は敗退した。同五輪団体金メダルメンバーの飯村一輝（慶大）はシードされ、6日の1回戦から登場する。