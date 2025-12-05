2027年の石川県議会議員選挙に向けた定数と区割りの見直し。格差の是正に向け議論が進められていますが、焦点となる奥能登の定数維持について、各会派の意見が分かれました。5日、石川県議会の各会派の代表が集まり、議論が行われたのは、県議会議員の定数と区割りの見直しについて。石川県内の選挙区では、議員1人当たりの人口が最も多い「かほく市」と最小の「珠洲市鳳珠郡」では、2倍以上の格差が生まれています。 こうした