次の世代に町政を託します。石川県津幡町の矢田富郎町長が来年4月の任期満了に伴う町長選挙には出馬せず、今期限りで引退する考えを表明しました。5日、石川県の津幡町議会で次の町長選挙について問われた矢田町長は…津幡町・矢田 富郎 町長：「さらに4年間というのは役場の職員、津幡の町民に迷惑をかけると思っています。よって来年春の町長選挙には、出馬しないことにしたいと思っています」体の衰えを感じていると明かすとと