愛知県岡崎市で、男性を切りつけたとして逮捕された男が「男性と面識がない」と話していることが分かりました。 【写真を見る】刃渡り18センチの包丁で首を切られ男性ケガ ｢殺すつもりで刺した｣ 容疑者は“被害男性と面識なし” 通り魔的な犯行か 愛知・岡崎市 逮捕された住居不定･無職の神谷義仁容疑者（36）は、今月4日午後6時前、愛知県岡崎市日名北町の歩道で、市内に住む38歳の男性の首を刃渡り18センチの包丁で切りつけ、