東京時間17:44現在 香港ハンセン指数 26085.08（+149.18+0.58%） 中国上海総合指数 3902.81（+27.02+0.70%） 台湾加権指数 27980.89（+185.18+0.67%） 韓国総合株価指数 4100.05（+71.54+1.78%） 豪ＡＳＸ２００指数 8634.58（+16.14+0.19%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85625.88（+360.56+0.42%） ５日のアジア株は総じて上昇。米利下げ観測などを背景に堅調に推移する市場が多く