ユーロ圏１０年債利回り格差仏７５、伊７０ｂｐ両社の格差は５ｂｐに拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%） ドイツ2.779 フランス3.525（+75） イタリア3.477（+70） スペイン3.25（+47） オランダ2.914（+14） ギリシャ3.386（+61） ポルトガル3.107（+33） ベルギー3.292（+51） オーストリア3.054（+28） アイ