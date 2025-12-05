美しい冬の景色をお届けします。 大分県別府市の鶴見岳で今シーズン初となる霧氷が確認され、白く輝く幻想的な景色が広がりました。 別府市の鶴見岳 ◆TOS藤田早織記者「鶴見岳の山頂です。冷たい風が吹く中、木が真っ白に染まっています。霧氷です」 木の枝や赤い実も白く覆った霧氷。 標高1375メートルの別府市の鶴見岳で5日朝、今シーズン初めて確認されました。2024年より1週間遅い「初