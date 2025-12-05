大分県内でまだ紅葉が楽しめるところがあります。国宝に指定されている豊後高田市の富貴寺大堂です。 豊後高田市の富貴寺大堂 モミジやイチョウは今がまさに見頃。 また、落ちたイチョウの葉はまるで黄色いじゅうたんのように境内に広がっていました。 そして、日が暮れると… 光に照らされ、昼間とはまた違った雰囲気に。 ライトアップは紅葉の時期に合わせて毎年行われています。 豊後高田市の