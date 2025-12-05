駐車違反による放置違反金の滞納者に対し、大分県警は初めて、自宅を訪問して現金を差し押さえました。 県警によりますと、大分市の20代から40代の男性3人は2024年2月から8月にかけて駐車違反をしました。 納付命令書や督促状などを送ったものの、放置違反金が納付されなかったため、県警は4日、3人の自宅を訪れ現金あわせて7万1000円を差し押さえたということです。 県警が滞納者の自宅を訪問して財産を差し押さえるのはこれが