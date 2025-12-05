今季一番の冷え込みとなった東京都心。厳しい寒さの中、大行列を発見しました。行列のお目当ては「築地銀だこ」。年末大感謝祭と銘打ち、12月3日から5日まで、創業以来人気ナンバー1のたこ焼きを税抜き390円で販売しています。サンキュー価格でたこ焼きが買えるとあって、午前中から行列ができ始めると、ランチタイムには数十人が列を作っていました。訪れた人は「昨日も今日も買いに来て、おいしかったから。友達の家にお土産に持