兵庫・神戸市内で複数の卓球クラブを経営する47歳の男が、教え子の17歳の女子高校生に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、神戸市兵庫区の卓球指導員・村田寿仁容疑者（47）です。警察によると村田容疑者は2025年8月、卓球の練習態度の指導などを理由に女子生徒（17）を呼び出し、性的暴行を加えた疑いがもたれています。被害にあった女子生徒らが警察に相談して、事件が発覚したということ