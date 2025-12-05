１０月２１日の発足から１か月が過ぎた高市内閣。心配されたトランプ米大統領との日米首脳会談や、臨時国会の衆参予算委員会での質疑などの評価がどうだったのか。１１月２１〜２３日に実施された読売新聞の全国世論調査では、内閣支持率は７２％。発足直後の１０月に実施した緊急調査では７１％で、今回横ばいとなった。今回調査で内閣支持率や、政権の政策への評価を分析すると、高市内閣への「ご祝儀相場」は、まだ続いている