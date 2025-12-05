最低気温1.2度と今シーズン一番の冷え込みとなった東京都心。一方で、ホカホカだった場所が銀座にありました。たくさんの女性客が訪れていたのはヨガスタジオ。ここは通常のヨガではなくホットヨガ。手元の温度計には35.2度と表示されています。気温に加え、スタジオ内の湿度は70％に達していました。CALDO GINZA9インストラクター・興野モモさん：暖かい中でしっかり体を動かすので、血液やリンパの流れが良くなり、体の内側から