ハタハタについて、5日の県議会で議論が行われました。秋田県漁業協同組合、県漁協が策定を進めている経営改善策について県が説明し、議員からは、県と漁協が連携して加工に挑戦するなど、攻めの姿勢で経営改善に取り組んでほしいという意見が出されました。5日に開かれた県議会の農林水産委員会では、県漁協の経営改善策について議論が交わされました。県漁協の昨年度の漁獲高は4,120トンで、過去10年で最も少なくなりました。特