男鹿水族館GAOのホッキョクグマ・モモが、4日、双子の赤ちゃんを出産しました。3月にオスの豪太との繁殖行動がみられていたモモはこれが初めての出産で、GAOにとっては2020年以来5年ぶり3例目です。北嶋大聖記者「なんだかそわそわしているように見える豪太、と、モモの間に生まれた2頭の子どもを見ようと、さっそくお客さんがモニターを見ています」男鹿水族館GAOには、4日夕方に吉報が届きました。モニターの映像（