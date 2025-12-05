日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限5185(1865) 3月限 102( 102) TOPIX先物 12月限5362(1640) 3月限1063( 915) 日経225ミニ 12月限2964(2904)