日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限9623(9499) 3月限 993( 993) TOPIX先物 12月限8608(8508) 3月限 211( 211) 日経225ミニ 12月限160075(16007