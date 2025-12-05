日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 16112( 14060) 3月限1921(1821) TOPIX先物 12月限 22543( 21652) 3月限1630(1430) 日経225ミニ 12月限187908(18781