日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 167( 167) ソシエテジェネラル証券87(87) BNPパリバ証券 84(84) SBI証券 127(