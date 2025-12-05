卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」が5日、中国・成都で開催され、日本は第2ステージの第4戦で宿敵・韓国と対戦する。日本は中国とともに無敗で首位をキープ。第1、第2ステージ通じて6連勝中と勢いに乗る日本が3位の韓国を相手にどのような戦いを見せるのか、注目が集まっている。 ■中国以外に負けなしの韓国と対決 日本は5日夜、ここまで3勝1敗の強豪・韓国と激突する。日本は第1ステ&#