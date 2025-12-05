東海地方の新米について、現在の在庫量や今後の価格がどうなっていくのか…米穀店に話を伺いました。 【写真を見る】新米の売れ行き伸びず“在庫抱える”米穀店 仕入れ値高騰で｢資金的にすごく厳しい｣ コメが余り販売価格下がる可能性も？ （渡辺米穀店 渡邊正明店主）Q.店内一面並べられているお米は新米？「そうですね、新米です」Q.例年と比べて売れるスピードは？「倉庫から新米の減り方がちょっと遅い感じ」 そこで