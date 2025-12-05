プロ野球・北村拓己選手が4日、自身のInstagramで第3子誕生を報告しました。「この度3人のパパになりました。産んでくれた妻、生まれてきてくれた子に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとう」と綴り、「＃長男」「#パパ頑張るぞ〜」と付け初めての男児であることを知らせ、ぐっすりと眠る長男の写真が投稿されました。投稿には多くの祝福が。元同僚で現ロッテの石川慎吾選手や、神宮球場スタジアムDJのパトリック・ユウさ