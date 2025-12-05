５日のＮＨＫ「あさイチ」のプレミアムトークには、柴咲コウが生出演した。視聴者からの質問にズバズバと回答し、飾らぬ素顔に視聴者も反応。言葉の１つ１つに説得力があり、Ｘでは「歳を重ねる度に、深みが増して素敵な女優さんになっている」「柴咲コウさんってクールなイメージだったけど、あさイチ見てたらすごく自然体に朗らかに笑う人なんだと知った自分が全然知らなかっただけなんだろうなあ」「柴咲コウさん…頭が良