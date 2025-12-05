女優の観月ありさが5日、自身のインスタグラムを更新。49歳の誕生日を迎えたことを報告した。「お誕生日を迎えることができました。いつもありがとうございます」と報告し、誕生日ケーキと大きな花束を持った笑顔の写真を公開した。「目の前の幸せをしっかり感じて。毎日を楽しく過ごしていこうと思います」と抱負を述べ、最後は「感謝」という言葉で締めくくった。フォロワーからは祝福の声が多く寄せられ、「かわいい」