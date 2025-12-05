ローソンは12月9日より、2026年の節分に向けた恵方巻や節分そば、節分スイーツの予約受付を、全国の「ローソン」店舗にて開始する。ローソン「カルローズ・ハッピー巻」今回の恵方巻は、国内産の米よりも比較的安価なアメリカ合衆国産のカルローズ米を使用したり、お米に合う具材に見直したりすることで価格を抑えるなど、節約しながらもハレの日気分を楽しめるような商品をはじめ、計9品の恵方巻がラインアップされている。ローソ