契約更改し、記者会見するソフトバンク・中村＝5日、みずほペイペイドームソフトバンクの中村晃外野手が5日、みずほペイペイドームで契約交渉し、2千万円増の年俸1億2千万円プラス出来高払いで更改した。18年目の今季は8月に通算1500安打を達成。11月に腰椎椎間板ヘルニアの手術を受け、来年2月の春季キャンプで初日からの参加は「多分無理だと思う」と現状を説明した。10年目の川瀬晃内野手は1200万円増の5千万円でサイン。10