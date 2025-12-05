契約更改交渉を終え、来季の抱負を記した色紙を掲げる西武・外崎＝5日、埼玉県所沢市西武の外崎は5日、現状維持の年俸1億6千万円で契約更改した。4年契約3年目だった今季は二塁から三塁に転向し、シーズン途中から外野で起用され、終盤に骨折で離脱した。「二塁で出たい気持ちはある。負けられない」と語った。自己最多の125試合に出場した滝沢は2100万円増の3200万円でサインした。古賀悠は2千万円増の6600万円で、甲斐野は33