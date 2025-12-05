中日ドラゴンズに4年ぶりに復帰する阿部寿樹選手（36）が12月5日、入団会見を行いました。阿部選手は2015年ドラフト5位で中日に入団、ひげがトレードマークで、「マスター」の愛称で親しまれました。入団5年目の2020年にホームラン13本と61打点をマークするなど、勝負強さとパンチ力が持ち味でしたが、2022年に涌井投手とのトレードで楽天へ移籍していました。阿部選手：「ここ（ナゴヤ