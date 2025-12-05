相模原南警察署（資料写真）４日午後５時ごろ、相模原市南区下溝の市道で、男性がトラックにはねられた。男性は頭などを強く打ち、搬送先の病院で死亡した。相模原南署は同日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、トラックを運転していた東京都八王子市、会社員の男（３３）を現行犯逮捕。容疑を過失致死に切り替えるとともに、男性の身元を調べている。署によると、男は「メーターパネルの上に置いていた書類に気を