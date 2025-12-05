スミノエ インテリア プロダクツが運営する直営ECショップ「cucan(クーカン)」は12月1日、「家庭用タイルカーペット フローループ」2種を公式サイトで発売した。家庭用タイルカーペット フローループ 使用例同商品は、手軽な防音性が特徴のタイルカーペット。マンションでの階下への騒音配慮や、子どもが走る音によるストレスを軽減するため、「生活音はほとんど聞こえない」レベルの高い遮音等級の防音性能を備えている。高い遮音