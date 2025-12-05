座間ゴルフ練習場は12月6日〜2026年2月末まで、ショートコース6番ホールで「ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025」を開催する。ナイトイルミネーション2024の様子期間中は、日没から22:00まで、約1万球の光が灯るフェアウェイで、イルミネーションの「美しさ」と、ショートゲームの「没入感」を楽しみながらプレーできる(雨天中止／年末年始は短縮営業)。イルミネーションが配置される6番ホールボールは、光るボール(フロントで