Mrs. GREEN APPLEが、Blu-ray/DVD『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』に収録されている「私」のライブ映像を公開した。「私」はミセスが目黒蓮と初共演したことも話題となった『キリン 午後の紅茶』冬の新CM「奇跡の前夜」篇CMソングに起用されている。原曲はアルバム『TWELVE』（2016年）に収録されており、CMではスペシャルアレンジが使用されているかたちだ。ミセスは、デビュー10周年の今年、12月にか