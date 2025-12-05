ことし1年の収穫に感謝する奥能登の伝統行事「あえのこと」。その新たな担い手が石川県珠洲市に誕生しました。文化を継承した男性たちの思いとは…田の神様への供え物を運ぶ人たち。しかし、運ぶ先は家屋ではなく納屋です。浦野 政行 さん：「自宅がないので、文化を守っていこうよというところで、気持ちが大事なので、やってったらいいんじゃないのっていうことで(納屋を)利用させてもらいました」ことし1年の収穫を田の神様に感